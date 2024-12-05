К 2050 году в мире будут потреблять до 20 млн баррелей нефти в сутки – Игорь Сечин

12:06

Мир все еще далек от пика спроса на ископаемое топливо, уверен главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, по словам которого, уровень потребления нефти может вырасти до 20 млн баррелей в сутки уже к 2050 году. Выступая на специальной сессии XVII Веронского Евразийского экономического форума, топ-менеджер крупнейшей российской нефтяной компании сообщил, что долгосрочные прогнозы мирового потребления нефти разнятся и зависят от степени ангажированности того, кто их составляет, однако в отрасли прогнозируют стабильный рост потребления углеводородов.

На нефть приходится более 30% мирового потребления энергиии, на уголь – 25%, на газ – 22% и мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо. С учетом того, что экономический рост в развивающихся странах и развитие центров обработки данных, по прогнозам Bank of America, вызовут годовой прирост потребления энергии до 9 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки при текущем мировом потреблении в 300 млн. Однако в 2025 году производство электроэнергии из возобновляемых источников может вырасти только на 2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Сечин также уточнил, что инвестиционный банк JPMorgan к 2035 году ожидает увеличения мирового спроса на нефть почти на 6 млн баррелей в сутки благодаря росту потребления в Индии и развивающихся странах.

Как считает Сечин, ожидаемый рост спроса на нефть делает особенно важными инвестиции в нефтедобычу. Согласно оценкам ОПЕК, для обеспечения потребностей рынка потребуется увеличить инвестиции в добычу нефти практически на 50% до 550 млрд долл. в год к 2050 году. В целом же, чтобы поддержать уровень добычи нефти на текущем уровне, нужно ежегодно замещать около 11% мирового производства. «В связи с выбытием традиционных запасов повышается значение трудноизвлекаемой нефти, стоимость добычи которой значительно выше», - констатировал глава «Роснефти».