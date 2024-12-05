Игорь Сечин рассказал о бегстве «зеленого» доллара от «зеленой» повестки

13:08

Компании «зеленой» экономики не способны достичь поставленных целей в срок, рассказал глава «Роснефти» Игорь Сечин на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме. Мероприятие стартовало 5 декабря в городе Рас-эль-Хайма (ОАЭ). «В реальной жизни бизнес голосует деньгами, а «зеленый» доллар бежит от «зеленой» повестки, как от огня», – отметил Игорь Сечин, который выступил перед участниками форума с ключевым докладом «Прощание с иллюзиями. Мировая энергетика в ловушке Фукидида».

Как считает глава «Роснефти», за последние три года былой энтузиазм западных фондовых рынков в отношении сектора возобновляемой энергетики практически сошел на нет и котировки акции компаний по производству «чистого» топлива за два года упали в несколько раз. Это вызвано неспособностью компаний «зеленой» экономики достигать поставленных целей в срок, в том числе из-за роста затрат, задержек в выдаче госкредитов и отсутствия доступа к новому финансированию.

По словам Сечина, даже такие нефтяные гиганты, как Chevron, bp и Shell, останавливают проекты по производству альтернативного топлива. «Меня, в частности, радует отказ от производства авиационного топлива из использованного масла для жарки, – отметил глава «Роснефти». - Крупнейшая энергетическая компания Дании Orsted отменяет строительство завода по выпуску метанола из-за низкого спроса». Кроме того, глава «Роснефти» констатировал, что «зеленый переход» отрицательно сказался на положении шведской компании-производителя аккумуляторных батарей Northvolt. Несмотря на выделение из госбюджета 15 млрд долларов на финансирование, Northvolt так и не превратилась во флагман европейского производства аккумуляторных батарей, а стала банкротом.