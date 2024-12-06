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В Часовом Яре находят документы солдат стран ЕС — начальник оперативного штаба

09:05 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины в попытках удержания позиций в центре Часова Яра задействуют иностранных наемников, среди ликвидированных есть солдаты из Евросоюза. Об этом ТАСС сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» с позывным Чукча.

«Противник отчаянно цепляется за руины огнеупорного комбината и частный сектор жилых микрорайонов в центре города, используя в качестве „пожарных команд“ иностранных наемников, как свидетельствуют радиоперехваты, однако бойцы ВС РФ в ежедневном режиме, улица за улицей освобождают Часов Яр, — сказал он. — В радиоэфире вновь звучит польская речь, а в разгрузках убитых солдат противника регулярно находят документы стран ЕС и Латинской Америки».

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