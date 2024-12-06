В подмосковной Кубинке при поддержке Сбера построят многоквартирный дом для военнослужащих

18:48

Фото пресс-службы Сбера



Сегодня в городе Кубинка Московской области состоялась торжественная закладка камня, приуроченная к строительству многоквартирного дома для военнослужащих для военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ. В мероприятии приняли участие президент, председатель правления Сбербанка, губернатор Московской области, заместитель министра обороны, а также заместитель командующего ВДВи командир 45-й

В современном и комфортном доме будут жить семьи защитников Отечества. Этот дом – знак уважения и благодарности за их ответственную и самоотверженную работу.

Дом будет состоять из двух секций, высота каждой – 12 этажей. Один этаж будет подземным: там запланирована парковка на 150 машино-мест. Всего квартир 334, их общая площадь – 23,5 тыс. кв. метров.

Завершить строительство дома планируется в 2027 году.

«Те, кто прошел школу армии, школу спецназа, не понаслышке знают, что такое защищать Родину. За спинами этих ребят мы себя чувствуем уверенно, – сказал Герман Греф. – Есть хорошая русская поговорка «Мой дом – моя крепость». Эти ребята – крепость нашей страны. И для нас большая честь – построить крепость для них и их семей, чтобы у них в тылу было все в порядке. Мы постараемся как можно быстрее построить этот дом, и надеюсь, что уже скоро разрежем ленточку и раздадим ключи семьям наших доблестных бойцов, чтобы они жили в достойных условиях».

«От имени министра обороны и ребят, которые сегодня достойно выполняют свои боевые задачи, выражаю большую благодарность. Строительство этого дома – большой мотиватор для военнослужащих, потому что они знают: где бы они ни выполняли задачи, государство всегда найдёт возможность сделать всё, чтобы тыл был прикрыт», – отметил Юнус-Бек Евкуров.

«Мы находимся на территории особого воинского соединения, которое на протяжении десятилетий проявляет свои лучшие профессиональные качества по защите нашей Родины. В Московской области много доблестных подразделений, и мы стараемся всегда быть рядом и с офицерами, и с личным составом, и, конечно же, с жителями городов, где они дислоцируются. В скором времени здесь появится современное жилье и все, что нужно для комфортной жизни детей, семей тех, кто служит в этом славном городе. Спасибо командирам, которые всегда проявляют заботу, внимание ко всему, что необходимо для семей наших защитников», – сказал Андрей Воробьёв.