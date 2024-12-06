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Для визита Байдена в Киев использовали два поезда с разными маршрутами — NYT

22:00 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти организовали движение двух идентичных поездов, следующих разными маршрутами, для обеспечения безопасности визита президента США Джо Байдена в Киев в 2023 году. Об этом сообщила газета The New York Times.

Издание утверждает, что «никто не знал, какой из них является поездом-призраком, а какой — настоящим».

Газета рассказывает, что поезда для иностранных делегаций на Украине оборудуются из вагонов класса люкс, ранее использовавшихся для частных поездок. К ним прикрепляются стандартные спальные вагоны для сопровождения делегаций.

Байден приезжал в Киев с необъявленным визитом в феврале 2023 года.

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