Увеличение сгоревших в атмосфере искусственных спутников будет влиять на климат - исследование

19:30 Источник: Интерфакс

На данный момент на Землю ежегодно падают останки свыше 300 ракетных ступеней, сообщило издание MIT Technology Review, ссылаясь на данные исследования американского астрофизика Гарвард-Смитсоновского центра Джонатана Макдауэлла.

"Раньше мы видели от 50 до 100 возвращающихся ступеней ракет каждый год. Теперь мы видим 300 в год", - следует из данных ученого.

В 2019 году около 115 спутников сгорели в атмосфере. По состоянию на конец ноября 2024 год уже установлен новый рекорд в 950 спутников.

По словам ученого, количество космического мусора, испаряющегося в атмосфере Земли, за последние несколько лет увеличилось более чем вдвое. Масса испаряющегося космического мусора будет продолжать расти в соответствии с размером спутниковых группировок, а это будет влиять на климат.