0
0
0
НОВОСТИ

Увеличение сгоревших в атмосфере искусственных спутников будет влиять на климат - исследование

19:30 11.12.2024 Источник: Интерфакс

На данный момент на Землю ежегодно падают останки свыше 300 ракетных ступеней, сообщило издание MIT Technology Review, ссылаясь на данные исследования американского астрофизика Гарвард-Смитсоновского центра Джонатана Макдауэлла.

"Раньше мы видели от 50 до 100 возвращающихся ступеней ракет каждый год. Теперь мы видим 300 в год", - следует из данных ученого.

В 2019 году около 115 спутников сгорели в атмосфере. По состоянию на конец ноября 2024 год уже установлен новый рекорд в 950 спутников.

По словам ученого, количество космического мусора, испаряющегося в атмосфере Земли, за последние несколько лет увеличилось более чем вдвое. Масса испаряющегося космического мусора будет продолжать расти в соответствии с размером спутниковых группировок, а это будет влиять на климат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:48 11.12.2024
На конференции AI Journey показали умный стетоскоп от Сбера для удаленной диагностики
0
101
18:15 11.12.2024
Киев ударил американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге
0
199
17:40 11.12.2024
Израиль продолжит войну в Газе до достижения всех целей — советник офиса Нетаньяху
0
212
17:30 11.12.2024
Умное кольцо Sber позволяет следить за состоянием организма и получать советы от нейросети
0
256
17:25 11.12.2024
На AI Journey Сбер презентовал семейство роботов-помощников
0
228
17:12 11.12.2024
Украина готова обеспечить германскую металлургию сырьем, заявил Шмыгаль
0
280
17:00 11.12.2024
Бывший премьер Сирии подтвердил, что его кабмин передал все дела переходному правительству
0
238
16:32 11.12.2024
Хинштейн не планирует перевозить семью в Курск из-за риска покушений
0
287
16:12 11.12.2024
10 тыс. жителей Шри-Ланки заболели неизвестной медикам лихорадкой
0
295
16:10 11.12.2024
Собянин открыл тоннель, связавший районы Бутырский и Марьина Роща
0
303

Возврат к списку