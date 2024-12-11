Увеличение сгоревших в атмосфере искусственных спутников будет влиять на климат - исследование
19:30 11.12.2024 Источник: Интерфакс
На данный момент на Землю ежегодно падают останки свыше 300 ракетных ступеней, сообщило издание MIT Technology Review, ссылаясь на данные исследования американского астрофизика Гарвард-Смитсоновского центра Джонатана Макдауэлла.
"Раньше мы видели от 50 до 100 возвращающихся ступеней ракет каждый год. Теперь мы видим 300 в год", - следует из данных ученого.
В 2019 году около 115 спутников сгорели в атмосфере. По состоянию на конец ноября 2024 год уже установлен новый рекорд в 950 спутников.
По словам ученого, количество космического мусора, испаряющегося в атмосфере Земли, за последние несколько лет увеличилось более чем вдвое. Масса испаряющегося космического мусора будет продолжать расти в соответствии с размером спутниковых группировок, а это будет влиять на климат.
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