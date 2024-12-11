Венгрия предложила Украине Рождественское перемирие, Зеленский его отверг - Орбан

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня и провести обмен военнопленными с Россией, однако Владимир Зеленский отверг эту мирную инициативу. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«В конце председательства Венгрии в ЕС мы предприняли новые усилия для достижения мира. Мы предложили рождественское перемирие и широкомасштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня однозначно отверг это предложение и исключил его из рассмотрения. Мы сделали все, что могли!» — написал Орбан на своей странице в социальной сети Х.