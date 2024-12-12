Работник шахты погиб после горного удара в Свердловской области

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работник шахты погиб после обрушения горной породы в результате горного удара в шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее в ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что на шахте «Ново-Кальинская» произошло обрушение горной породы в результате горного удара, два человека пострадали.

«<…> В результате горно-тектонического удара произошло обрушение горной породы, фрагментами которого был травмирован один работник шахты — горнорабочий очистного забоя, 1999 года рождения. При подъеме пострадавшего его самочувствие ухудшилось. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, работник шахты скончался», — говорится в сообщении.