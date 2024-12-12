Ростех создает девелопера для решения жилищных вопросов специалистов

16:46

Ростех создает дочернюю компанию «РТ-Девелопмент». Одной из ее задач станет обеспечение доступным корпоративным жильем работников, в том числе молодых специалистов. Это актуальная задача в условиях растущей производственной нагрузки и высоких кадровых потребностей Корпорации, с учетом высокой ключевой ставки и удорожания ипотеки.

Курирует работу новой структуры заместитель главы Ростеха, председатель совета директоров Госкорпорации Игорь Завьялов. Гендиректором «РТ-Девелопмент» назначен Юрий Попов. В разные годы Попов занимал руководящие должности на госслужбе и в госкомпаниях, имеет большой опыт в девелопменте и управлении имуществом.

Сегодня Ростех объединяет более 800 организаций в 60 регионах страны. В организациях Госкорпорации в общей сложности трудятся около 700 тысяч человек. Кадровый состав Ростеха постоянно расширяется в связи с ростом производственных задач: на Корпорацию приходится почти половина всего гособоронзаказа страны, ее предприятия также реализуют важнейшие гражданские программы в авиа- и двигателестроении, энергетическом машиностроении, медицинском приборостроении, электронике, других сферах.

«В условиях интенсивной нагрузки только за последние два года наш коллектив вырос более чем на 100 тысяч человек. Мы привлекаем на предприятия сильных специалистов и стремимся создать для них комфортную среду, ключевой составляющей которой является жильё. В корпорации действует жилищная программа, она постоянно развивается и дополняется новыми инструментами. Еще один шаг в этом направлении – создание специализированной компании «РТ-Девелопмент», которая займется созданием современной инфраструктуры для работников и членов их семей», - отметил куратор компании Игорь Завьялов.

В частности, компания займется созданием современных общежитий и доступного арендного жилья для сотрудников организаций Госкорпорациии.