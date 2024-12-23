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Малайзия решила возобновить поиски пропавшего 10 лет назад рейса MH370

13:20 20.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Малайзии решили возобновить поиски пропавшего 10 лет назад самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который направлялся рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом заявил министр транспорта Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук.

По его словам, кабинет министров «в принципе согласился возобновить поисковую операцию» совместно с американской компанией Ocean Infinity.

Энтони Локе Сиеу Фук проинформировал, что малайзийский Минтранс обсуждает окончательные условия с Ocean Infinity. Ожидается, что они будут полностью согласованы к началу 2025 года. «Гонорары составят $70 млн, если самолет будет найден», — приводит его слова газета The Star.

«Нет находки, нет и гонорара», — сказал министр. Он уточнил, что контракт будет действовать в течение 18 месяцев, и Генпрокуратура согласовывает договор с Ocean Infinity.

Boeing 777-200 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года и примерно через два часа пропал с экранов радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту погибли. Никаких следов авиалайнера до сих пор не обнаружено.

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