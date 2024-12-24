На ликвидацию последствий ЧС в Анапе из бюджета Краснодарского края будет направлено 1,2 млрд руб
21:00 24.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Краснодарского края направят из бюджета региона на ликвидацию ЧС в Анапе, связанной с крушением танкеров и разливом нефтепродуктов, 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
«На ликвидацию ЧС в Анапе из бюджета региона выделят 1,2 млрд рублей, соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В 2024 году муниципалитету выделят 400 млн рублей, в 2025 году — еще 800 млн рублей. Эти средства нужны для того, чтобы обеспечить все необходимое для ликвидации ЧС, возникшей из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе», — говорится в сообщении.
Уточняется, что средства в первую очередь пойдут на вывоз загрязненного грунта и его утилизацию с обеззараживанием на специализированных предприятиях.
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