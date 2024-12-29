0
0
10
НОВОСТИ

Медведев "предложил" Трампу и Маску купить Канаду, Гренландию и Панамский канал

15:30 29.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев «предложил» США цивилизованный путь контроля над Канадой, Гренландией и Панамским каналом.

«Неясно, зачем США как стране аннексировать Канаду, Гренландию или даже Британию и возвращать себе Панамский канал. Есть более цивилизованный способ: Дональд Трамп и Илон Маск могут просто купить землю, сделав ее своей частной собственностью», — написал политик на своей англоязычной страничке в соцсети X.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:20 29.12.2024
В Южной Кореи объявлен недельный траур из-за авиакатастрофы
0
115
14:45 29.12.2024
Дамаск против того чтобы Россия ушла из Сирии - власти
0
198
13:30 29.12.2024
Главой администрации президента Грузии назначен юрист Кетеван Квиникадзе
0
293
13:10 29.12.2024
США хотят расширить дипломатическое присутствие в Белоруссии - Лукашенко
0
320
12:45 29.12.2024
На Кубани спасатели и волонтеры собрали 47,5 тыс. тонн загрязненного мазутом песка
0
330
12:25 29.12.2024
В Армении из-за гололеда столкнулись более сотни автомобилей
0
346
11:50 29.12.2024
Гражданин РФ, обвиняемый в госизмене, признался в отправке Киеву фото нефтебаз
0
415
10:55 29.12.2024
В Южной Корее число погибших в авиакатастрофе выросло до 120 - агентство
0
487
10:45 29.12.2024
В течение суток ВСУ нанесли удары по 21 населенному пункту Белгородской области
0
466
09:45 29.12.2024
Дети, погибшие от отравления под Красноярском, около 10 часов дышали инсектицидами
0
594

Возврат к списку