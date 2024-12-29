Медведев "предложил" Трампу и Маску купить Канаду, Гренландию и Панамский канал
15:30 29.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Неясно, зачем США как стране аннексировать Канаду, Гренландию или даже Британию и возвращать себе Панамский канал. Есть более цивилизованный способ: Дональд Трамп и Илон Маск могут просто купить землю, сделав ее своей частной собственностью», — написал политик на своей англоязычной страничке в соцсети X.
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