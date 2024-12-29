В топ-5 самых знаковых личностей во Франции вошли Барделла и Ле Пен - опрос

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла и Марин Ле Пен вошли в пятерку самых заметных личностей Франции за 2024 год. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный компанией IPSOS по заказу газеты La Tribune.



Опрос проводился 11–12 декабря среди 1 тыс. человек. Участников попросили не выразить симпатию к тому или иному человеку из предложенного списка, а оценить, насколько заметным и важным он был на фоне остальных в уходящем году.





