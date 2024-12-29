В топ-5 самых знаковых личностей во Франции вошли Барделла и Ле Пен - опрос
16:10 29.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Опрос проводился 11–12 декабря среди 1 тыс. человек. Участников попросили не выразить симпатию к тому или иному человеку из предложенного списка, а оценить, насколько заметным и важным он был на фоне остальных в уходящем году.
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