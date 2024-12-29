0
0
1
НОВОСТИ

В 2025 году Казанский Кремль станет центром масштабных культурных мероприятий

17:15 29.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казанский Кремль в 2024 году посетили около 4,5 млн человек, сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника, уточнив, что это соответствует показателям предыдущего года.

В 2025 году музей-заповедник готовит серию масштабных культурных мероприятий, в частности летний театральный фестиваль «Ожившие легенды и сказания». Также планируется продолжить инклюзивный проект «Летний музейный лагерь». Что касается выставочных программ, то в 2025 году основная работа будет посвящена проекту центра «Эрмитаж-Казань» — «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX–XX вв.».

«Будем двигаться в направлении ремонтно-реставрационных работ. Ждем в начале года результат проектно-изыскательских работ по тем частям Кремля, которые требуют внимания», — добавили в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:10 29.12.2024
В топ-5 самых знаковых личностей во Франции вошли Барделла и Ле Пен - опрос
0
197
15:30 29.12.2024
Медведев "предложил" Трампу и Маску купить Канаду, Гренландию и Панамский канал
0
257
15:20 29.12.2024
В Южной Кореи объявлен недельный траур из-за авиакатастрофы
0
266
14:45 29.12.2024
Дамаск против того чтобы Россия ушла из Сирии - власти
0
355
13:30 29.12.2024
Главой администрации президента Грузии назначен юрист Кетеван Квиникадзе
0
400
13:10 29.12.2024
США хотят расширить дипломатическое присутствие в Белоруссии - Лукашенко
0
425
12:45 29.12.2024
На Кубани спасатели и волонтеры собрали 47,5 тыс. тонн загрязненного мазутом песка
0
425
12:25 29.12.2024
В Армении из-за гололеда столкнулись более сотни автомобилей
0
459
11:50 29.12.2024
Гражданин РФ, обвиняемый в госизмене, признался в отправке Киеву фото нефтебаз
0
527
10:55 29.12.2024
В Южной Корее число погибших в авиакатастрофе выросло до 120 - агентство
0
584

Возврат к списку