В 2025 году Казанский Кремль станет центром масштабных культурных мероприятий

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казанский Кремль в 2024 году посетили около 4,5 млн человек, сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника, уточнив, что это соответствует показателям предыдущего года.



В 2025 году музей-заповедник готовит серию масштабных культурных мероприятий, в частности летний театральный фестиваль «Ожившие легенды и сказания». Также планируется продолжить инклюзивный проект «Летний музейный лагерь». Что касается выставочных программ, то в 2025 году основная работа будет посвящена проекту центра «Эрмитаж-Казань» — «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX–XX вв.».



«Будем двигаться в направлении ремонтно-реставрационных работ. Ждем в начале года результат проектно-изыскательских работ по тем частям Кремля, которые требуют внимания», — добавили в пресс-службе.



