В 2025 году Казанский Кремль станет центром масштабных культурных мероприятий
17:15 29.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В 2025 году музей-заповедник готовит серию масштабных культурных мероприятий, в частности летний театральный фестиваль «Ожившие легенды и сказания». Также планируется продолжить инклюзивный проект «Летний музейный лагерь». Что касается выставочных программ, то в 2025 году основная работа будет посвящена проекту центра «Эрмитаж-Казань» — «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX–XX вв.».
«Будем двигаться в направлении ремонтно-реставрационных работ. Ждем в начале года результат проектно-изыскательских работ по тем частям Кремля, которые требуют внимания», — добавили в пресс-службе.
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