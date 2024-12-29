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Дания, Литва и Франция выделили 150 млн евро для украинской военной промышленности

18:20 29.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев получил от Дании, Литвы и Франции 150 млн евро на финансирование украинской военной промышленности. Об этом сообщил телеграм-канал украинского министерства обороны со ссылкой на главу ведомства Рустема Умерова.

По его словам, Дания выделила Киеву 111 млн евро, Франция — 29 млн евро, Литва — 10 млн евро. «Указанные средства, в частности, будут направлены на производство ракет, „дронов-deepstrike“ и артиллерийских установок», — добавил Умеров, не уточнив, за какой период были выделены эти гранты.

В начале декабря Умеров заявлял, что Украине для поддержания военно-промышленного комплекса требуются финансовые вливания со стороны Запада в размере от $10 до $15 млрд. По его словам, украинскому ВПК нужно $25 млрд, однако Киев самостоятельно может финансировать не более половины этой суммы.

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