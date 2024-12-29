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В Амстердаме сотни человек вышли на демонстрации за мир и свободу

20:25 29.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотни человек собрались на демонстрации за мир и свободу на центральной площади Дам в Амстердаме. Участники акции провели митинг, после чего по традиции прошли по голландской столице с белыми и голубыми флагами, символизирующими мир.

«Мы видим, что мир и свобода находятся под огромным давлением, потому что небольшая группа элиты отбирает их у нас, — отметил в беседе с ТАСС депутат партии „Форум за демократию“ Гидеон ван Мейерен. — Они лгут нам, запугивают нас и хотят войны с Россией. Они говорят, что Россия опасна, что Россия хочет напасть на нас, но мы знаем, что они делают это только ради своих интересов. Они хотят направлять больше денег в военную промышленность и иметь больше власти и поэтому пытаются нами манипулировать». «Но мы здесь, чтобы донести правду, чтобы сказать, что Россия нам не враг», — подчеркнул он.

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