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Уходящий 2024 год стал рекордно теплым в Москве за всю историю наблюдений

12:20 31.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя годовая температура воздуха в Москве в 2024 году составила 8,2 градуса, это рекордно высокий показатель за всю историю метеорологических наблюдений в столице, которые длятся 245 лет. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

«По данным Метеорологической обсерватории МГУ, 2024 год стал самым теплым за всю 245-летнюю историю метеорологических наблюдений в Москве: средняя годовая температура воздуха достигла абсолютного рекорда в 8,2 градуса. Предыдущий рекорд составлял 8 градусов и был отмечен в 2020 году», — говорится в сообщении.

В уходящем году особенно холодными были только январь и май, остальные десять месяцев оказались значительно теплее обычного. Наибольшая температура воздуха в 2024 году составила в Москве 33,1 градуса (4 июля), максимально низко столбики термометров опускались до -24,9 градуса (4 января).

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