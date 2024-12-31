Уходящий 2024 год стал рекордно теплым в Москве за всю историю наблюдений

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя годовая температура воздуха в Москве в 2024 году составила 8,2 градуса, это рекордно высокий показатель за всю историю метеорологических наблюдений в столице, которые длятся 245 лет. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

«По данным Метеорологической обсерватории МГУ, 2024 год стал самым теплым за всю 245-летнюю историю метеорологических наблюдений в Москве: средняя годовая температура воздуха достигла абсолютного рекорда в 8,2 градуса. Предыдущий рекорд составлял 8 градусов и был отмечен в 2020 году», — говорится в сообщении.

В уходящем году особенно холодными были только январь и май, остальные десять месяцев оказались значительно теплее обычного. Наибольшая температура воздуха в 2024 году составила в Москве 33,1 градуса (4 июля), максимально низко столбики термометров опускались до -24,9 градуса (4 января).