Жильцов дома, пострдавших от взрыва газа в Петрозаводске, поселят в гостинице - глава Карелии

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жильцов дома на улице Луначарского в Петрозаводске, эвакуированных после взрыва бытового газа, переселят в гостиницу «Северная». Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем телеграм-канале.



«Приняли решение перевести жильцов, эвакуированных в пункты временного размещения, в гостиницу „Северная“. Здесь им будет более комфортно. Создали комиссию по установлению фактов нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества пострадавших в результате взрыва газа. Комиссия составляет списки тех, у кого серьезно пострадали квартиры, и определяет размер выплаты», — говорится в сообщении.



