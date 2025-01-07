Жильцов дома, пострдавших от взрыва газа в Петрозаводске, поселят в гостинице - глава Карелии
14:40 07.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Приняли решение перевести жильцов, эвакуированных в пункты временного размещения, в гостиницу „Северная“. Здесь им будет более комфортно. Создали комиссию по установлению фактов нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества пострадавших в результате взрыва газа. Комиссия составляет списки тех, у кого серьезно пострадали квартиры, и определяет размер выплаты», — говорится в сообщении.
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