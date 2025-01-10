За ночь сбиты 40 БПЛА над регионами России — Минобороны

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ, в том числе 16 над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. 16 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, по четыре БПЛА — над территориями Курской и Воронежской областей, три БПЛА — над территорией Брянской областей, два — над территорией Краснодарского края, один — над территорией Белгородской области и десять — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.