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Выявление ящура в ФРГ может быть связано с бесконтрольным перемещением скота через Украину

21:20 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заражение животного ящуром в ФРГ может быть связано с бесконтрольным перемещением живого скота и животноводческой продукции через Украину. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Ранее агентство DPA сообщило, что первый за последние почти 40 лет случай заражения животного ящуром зафиксирован в ФРГ. Уточнялось, что в районе Меркиш-Одерланд (федеральная земля Бранденбург) на востоке страны от последствий заболевания умерли три буйвола.

Как сообщили в ведомстве, Россельхознадзор по имеющимся аналитическим данным прогнозировал текущий сценарий развития событий, о котором заявили сегодня власти Германии относительно обнаружения первой вспышки ящура за последние 37 лет.

«Такое могло произойти, учитывая бесконтрольное перемещение животных и продукции животного происхождения по территории Европейского союза. Указанный случай также может быть связан с бесконтрольным перемещением живого скота и животноводческой продукции через Украину», — говорится в сообщении.

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