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Загрязнение мазутом обнаружено на побережье Ялты

20:30 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Загрязнение нефтепродуктами из затонувших танкеров выявлено в Ялте, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Сегодня были выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципальных образованиях общей протяженностью 16,28 км. Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в ГО Керчь, ГО Евпатория, ГО Ялта, в Сакском районе, Черноморском и в Ленинском районе, а также на о. Тузла», — сказали в МЧС.

В связи с этим, как сообщили в ведомстве, «в два раза увеличено количество мониторинговых групп — [до] 178». Кроме того, привлекается авиация.

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