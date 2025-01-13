Введенные санкции против России сработали в плюс — Володин
10:05 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия достигла значительных успехов в развитии экономики, а введенные санкции сработали в плюс. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
«Помимо повышения уровня и продолжительности жизни, низкой безработицы Россия достигла значительных успехов в развитии экономики, а введенные санкции сработали в плюс», — написал Володин.
По его словам, французский историк Эммануэль Тодд, в 1976 году предсказавший распад СССР, также предрек крах Запада, являющегося прямым участником военного конфликта на Украине, и победу России.
Кроме того, спикер Госдумы подчеркнул, что Тодд в своей книге «Поражение Запада» прогнозирует неизбежную победу России на Украине до 2027 года и отмечает, что США и ЕС недооценили Россию.
«Не навязывая собственные ценности всему миру, Российская Федерация стала интересна большинству стран, которые противостоят западной деградации в сфере морали», — отметил Володин.
Он также добавил, что в настоящее время экономика РФ и ее показатель ВВП намного более реалистичны, чем западные, так как привязаны к материальному производству.
НОВОСТИ
- 10:32 13.01.2025
- Число лиц, обвиненных на Тайване в шпионаже в пользу Пекина, резко выросло в 2024 году
- 10:20 13.01.2025
- Почти 60% участков для принудительных работ создали сами предприятия — ФСИН
- 10:00 13.01.2025
- Вооруженные силы Японии впервые получат ударные дроны-камикадзе
- 09:32 13.01.2025
- Договор о партнерстве Ирана и РФ включает 47 статей и охватывает все сферы — посол Ирана
- 09:20 13.01.2025
- Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $81 за баррель
- 09:05 13.01.2025
- Товарооборот Китая и России в 2024 году вырос на 1,9% и составил $244,81 млрд
- 09:00 13.01.2025
- Восемь БПЛА сбиты за ночь над Воронежской, Белгородской и Брянской областями
- 21:00 12.01.2025
- Власти Польши не пустили через воздушное пространство страны самолет с делегацией Словакии, следовавший в РФ
- 19:35 12.01.2025
- Трамп намерен ввести агрессивные санкции на Ближнем Востоке, если ХАМАС не освободит заложников - Вэнс
- 18:03 12.01.2025
- Аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск воздушных судов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать