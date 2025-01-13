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Введенные санкции против России сработали в плюс — Володин

10:05 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия достигла значительных успехов в развитии экономики, а введенные санкции сработали в плюс. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Помимо повышения уровня и продолжительности жизни, низкой безработицы Россия достигла значительных успехов в развитии экономики, а введенные санкции сработали в плюс», — написал Володин.

По его словам, французский историк Эммануэль Тодд, в 1976 году предсказавший распад СССР, также предрек крах Запада, являющегося прямым участником военного конфликта на Украине, и победу России.

Кроме того, спикер Госдумы подчеркнул, что Тодд в своей книге «Поражение Запада» прогнозирует неизбежную победу России на Украине до 2027 года и отмечает, что США и ЕС недооценили Россию.

«Не навязывая собственные ценности всему миру, Российская Федерация стала интересна большинству стран, которые противостоят западной деградации в сфере морали», — отметил Володин.

Он также добавил, что в настоящее время экономика РФ и ее показатель ВВП намного более реалистичны, чем западные, так как привязаны к материальному производству.

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