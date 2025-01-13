Франция резко сократит свой контингент в ряде стран Африки — представитель президента
15:32 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция намерена резко сократить численность своего контингента в ряде африканских стран. Об этом заявил представитель президента Франции по Африке Жан-Мари Бокель.
«Идея состояла в том, чтобы на местах было меньше военнослужащих <…>, я не могу привести цифры, поскольку их нужно согласовать с главами соответствующих государств», — сказал он в интервью журналу Jeune Afrique, отвечая на просьбу журналиста раскрыть итоги его поездок в Габон, Сенегал, Кот-д’Ивуар и Чад. Он также отметил, что речь шла о том, чтобы «двигаться в сторону резкого сокращения личного состава», прежде чем вывести контингент.
По словам Бокеля, Париж в ближайшее время намерен сосредоточить усилия на обучении кадров в 22 учебных заведениях в странах континента. Кроме того, в рамках дальнейшего сотрудничества с Африкой представитель президента Франции обсуждал подготовку французскими или европейскими партнерами африканских военнослужащих. Также стороны подробно говорили о взаимодействии в разведывательной сфере и о поставках техники для местных ВВС, ВМС и сухопутных войск «в соответствии с заявленными потребностями», отметил посланник.
Отдельно Бокель заявил, что руководству ряда африканских государств «не было необходимости выгонять» войска. «Если какие-то страны хотят, чтобы мы ушли, достаточно сказать об этом, чтобы вывод был организован в хороших условиях», — добавил он.
В последние несколько лет Франция вывела все свои воинские контингенты из Буркина-Фасо, Мали и Нигера. В ноябре 2024 года президент Сенегала Бассиру Диомай Фай заявил, что Франции придется закрыть свои военные базы в этой африканской стране. В конце декабря французская военная база в городе Файя-Ларжо в Чаде была передана под управление чадской армии в рамках вывода военного контингента Франции из африканской страны.
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