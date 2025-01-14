0
0
163
НОВОСТИ

Мексика планирует стать десятой экономикой мира к 2030 году — президент

10:05 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Мексики поставили задачу войти в десятку крупнейших экономик мира к 2030 году. Об этом заявила президент республики Клаудия Шейнбаум, представив шестилетний план развития экономики страны.

«Вот такие у нас цели, это амбициозные задачи. Например, из двенадцатой по объему экономики мира превратиться в десятую экономику мира», — отметила в ходе презентации «Плана Мексика» глава республики. В ходе своего выступления она напомнила, что с 2018 по 2024 годы мексиканская экономика поднялась с пятнадцатого места среди крупнейших экономик мира на двенадцатую позицию.

Как говорится в опубликованном «Плане Мексика», рост экономики страны должен обеспечиваться за счет «укрепления внутреннего рынка при иностранном участии». Среди заявленных целей на шестилетний президентский срок Шейнбаум значится поддержание инвестиций в экономику страны на уровне более 25%. Срок одобрения инвестиционных проектов должен сократиться с текущих 2,6 года до одного года.

К 2030 году Мексика должна превратиться в пятую по посещаемости страну мира, для чего планируется дальнейшее развитие туристического сектора.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 14.01.2025
Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев — СМИ
0
19
10:32 14.01.2025
Ким Филби заявлял, что не изменил бы решения работать на СССР — рассекреченные архивы МИ-5
0
114
10:20 14.01.2025
Трамп заявил, что хотел бы как можно раньше встретиться с Путиным
0
130
10:00 14.01.2025
Байден утверждал в прощальной внешнеполитической речи, что США сейчас не воюют
0
168
09:32 14.01.2025
Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве
0
226
09:20 14.01.2025
Совет ЕС одобрил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»
0
271
09:05 14.01.2025
Занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут дистанционно на фоне угрозы атаки БПЛА
0
266
09:00 14.01.2025
Силы ПВО нейтрализовали десятки БПЛА над Ростовской и Орловской областями
0
265
20:19 13.01.2025
Рютте рассказал, что придется делать европейцам, если они не выделят на оборону больше денег
0
1094
19:40 13.01.2025
Генсек НАТО: Сейчас Украина не может вести переговоры с позиции силы
0
1088

Возврат к списку