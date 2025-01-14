Мексика планирует стать десятой экономикой мира к 2030 году — президент
10:05 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Мексики поставили задачу войти в десятку крупнейших экономик мира к 2030 году. Об этом заявила президент республики Клаудия Шейнбаум, представив шестилетний план развития экономики страны.
«Вот такие у нас цели, это амбициозные задачи. Например, из двенадцатой по объему экономики мира превратиться в десятую экономику мира», — отметила в ходе презентации «Плана Мексика» глава республики. В ходе своего выступления она напомнила, что с 2018 по 2024 годы мексиканская экономика поднялась с пятнадцатого места среди крупнейших экономик мира на двенадцатую позицию.
Как говорится в опубликованном «Плане Мексика», рост экономики страны должен обеспечиваться за счет «укрепления внутреннего рынка при иностранном участии». Среди заявленных целей на шестилетний президентский срок Шейнбаум значится поддержание инвестиций в экономику страны на уровне более 25%. Срок одобрения инвестиционных проектов должен сократиться с текущих 2,6 года до одного года.
К 2030 году Мексика должна превратиться в пятую по посещаемости страну мира, для чего планируется дальнейшее развитие туристического сектора.
НОВОСТИ
- 11:00 14.01.2025
- Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев — СМИ
- 10:32 14.01.2025
- Ким Филби заявлял, что не изменил бы решения работать на СССР — рассекреченные архивы МИ-5
- 10:20 14.01.2025
- Трамп заявил, что хотел бы как можно раньше встретиться с Путиным
- 10:00 14.01.2025
- Байден утверждал в прощальной внешнеполитической речи, что США сейчас не воюют
- 09:32 14.01.2025
- Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве
- 09:20 14.01.2025
- Совет ЕС одобрил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»
- 09:05 14.01.2025
- Занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут дистанционно на фоне угрозы атаки БПЛА
- 09:00 14.01.2025
- Силы ПВО нейтрализовали десятки БПЛА над Ростовской и Орловской областями
- 20:19 13.01.2025
- Рютте рассказал, что придется делать европейцам, если они не выделят на оборону больше денег
- 19:40 13.01.2025
- Генсек НАТО: Сейчас Украина не может вести переговоры с позиции силы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать