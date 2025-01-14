Мексика планирует стать десятой экономикой мира к 2030 году — президент

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Мексики поставили задачу войти в десятку крупнейших экономик мира к 2030 году. Об этом заявила президент республики Клаудия Шейнбаум, представив шестилетний план развития экономики страны.

«Вот такие у нас цели, это амбициозные задачи. Например, из двенадцатой по объему экономики мира превратиться в десятую экономику мира», — отметила в ходе презентации «Плана Мексика» глава республики. В ходе своего выступления она напомнила, что с 2018 по 2024 годы мексиканская экономика поднялась с пятнадцатого места среди крупнейших экономик мира на двенадцатую позицию.

Как говорится в опубликованном «Плане Мексика», рост экономики страны должен обеспечиваться за счет «укрепления внутреннего рынка при иностранном участии». Среди заявленных целей на шестилетний президентский срок Шейнбаум значится поддержание инвестиций в экономику страны на уровне более 25%. Срок одобрения инвестиционных проектов должен сократиться с текущих 2,6 года до одного года.

К 2030 году Мексика должна превратиться в пятую по посещаемости страну мира, для чего планируется дальнейшее развитие туристического сектора.