Армения начала с США переговоры по соглашению в области атомной энергетики
23:00 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения и Соединенные Штаты начинают переговоры по заключению соглашения в области атомной энергетики. Об этом в Вашингтоне на церемонии подписания документа о стратегическом партнерстве Еревана и Вашингтона заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
«Мы также начинаем переговоры с Соединенными Штатами по соглашению о сотрудничестве в ядерной сфере, известному как „соглашение 123“. Оно обеспечит основу для сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии и подчеркнет нашу приверженность мирному развитию ядерной энергетики с соблюдением самых высоких стандартов безопасности, защиты и нераспространения», — отметил он.
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