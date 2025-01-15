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НОВОСТИ

Армения начала с США переговоры по соглашению в области атомной энергетики

23:00 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения и Соединенные Штаты начинают переговоры по заключению соглашения в области атомной энергетики. Об этом в Вашингтоне на церемонии подписания документа о стратегическом партнерстве Еревана и Вашингтона заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Мы также начинаем переговоры с Соединенными Штатами по соглашению о сотрудничестве в ядерной сфере, известному как „соглашение 123“. Оно обеспечит основу для сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии и подчеркнет нашу приверженность мирному развитию ядерной энергетики с соблюдением самых высоких стандартов безопасности, защиты и нераспространения», — отметил он.

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