В Харькове прозвучала серия взрывов
09:32 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Серия взрывов раздалась в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное». Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.
В настоящее время воздушная тревога действует на всей территории страны.
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