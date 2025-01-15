В Харькове прозвучала серия взрывов

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серия взрывов раздалась в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное». Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

В настоящее время воздушная тревога действует на всей территории страны.