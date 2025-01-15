Полиция задержала водителя внедорожника, протаранившего двери храма во Владивостоке

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали водителя внедорожника, который протаранил двери храма, устроил гонки с полицией и врезался в автобус во Владивостоке.

«Моими коллегами из Приморского края задержан водитель внедорожника, грубо нарушивший правила дорожного движения в городе Владивостоке», — написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Как сообщается в телеграм-канале прокуратуры Приморского края, «днем 15 января мужчина 1987 года рождения угнал на улице Русской во Владивостоке, оставленный на прогрев автомобиль Range Rover, после чего начал совершать маневры, грубо нарушающие общественный порядок и проявляющие явное неуважение к обществу». «<…> фигурант проехал по пешеходной территории центральной площади краевой столицы, протаранил несколько автомобилей, после чего пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, но был задержан в районе дома № 41 на улице Светланской», — говорится в сообщении надзорного ведомства.