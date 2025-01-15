Пашинян назвал отношения с РФ практичными, «без эмоциональной упаковки»
12:05 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношения Армении с Россией более практичны, чем когда-либо, и ориентированы на конкретные вопросы без «эмоциональной упаковки». Об этом написал на своей странице в соцсети премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Наши отношения с Российской Федерацией более практичные, чем когда-либо, с конкретными вопросами в их основе и без эмоциональной упаковки: мы стремимся развивать эти отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества и суверенитета», — сказал армянский премьер.
При этом, по его словам, развивается дружба Армении с Францией, а отношения с Евросоюзом «стали теснее, чем когда-либо, что также фиксируют в Брюсселе». «Запущено стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки. Наши отношения с Индией приобрели новый вес и значение. Наши отношения с Китаем развиваются и углубляются. На Ближнем Востоке созданы новые возможности партнерства», — добавил глава кабмина.
Далее он коснулся связей с Ираном и Грузией и заверил, что отношения с Тегераном являются более содержательными, чем когда-либо. «Эти отношения основаны на естественных интересах, что является самой надежной основой сотрудничества и гарантией стабильности отношений», — отметил он.
Говоря о контактах с Анкарой и Баку, Пашинян подчеркнул, что с Турцией сформировалась видимая база взаимопонимания. «Республика Армения предложила конструктивные решения всех вопросов в отношениях с Азербайджаном, — продолжил Пашинян. — Она не выступила с предложениями, но предложила решения. В этом контексте все попытки спровоцировать эскалацию в регионе лишены легитимности и основ, а значит, эскалация в регионе не достигнет успеха».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнее время выступает с критикой отношений с Москвой. В частности, он приостановил участие Еревана в работе совместного оборонительного союза — ОДКБ, а также прекратил продолжавшуюся с 1992 года работу российских пограничников в столичном аэропорту.
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