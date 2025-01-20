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Трампа в церкви сопровождали президент Аргентины, Джонсон, Цукерберг и Безос

19:20 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вместе с избранным президентом США Дональдом Трампом на службу в церковь Святого Иоанна перед инаугурацией прибыли президент Аргентины Хавьер Милей, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, а также миллиардеры Марк Цукерберг и Джефф Безос. Об этом сообщил пресс-пул республиканца.

Кроме того, в церкви замечены кандидат на пост директора Национальной разведки Тулси Габбард и Роберт Кеннеди-младший, которого Трамп выдвинул на пост министра здравоохранения и социальных служб.

Кортеж избранного президента прибыл к церкви в 08:44 (16:44 мск). Республиканца сопровождали члены его семьи. К ним также присоединился избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

Генеральный директор сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok Чу Шоу Цзы, владелец компаний SpaceX, Tesla и X Илон Маск и глава американской корпорации Apple Тим Кук также были замечены среди прихожан церкви Святого Иоанна, в которой избранный президент США Дональд Трамп посетил службу накануне инаугурации. Как сообщил пресс-пул республиканца, также там находился медиамагнат Руперт Мердок.

В общей сложности месса продлилась около 25 минут. Покидая здание, Трамп кивнул собравшимся и коротко похлопал президента Аргентины Хавьера Милея по руке.

Также на богослужении присутствовали кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, будущий помощник избранного президента по национальной безопасности Майк Уолтц, претендентка на пост министра юстиции и генерального прокурора Пэм Бонди, выдвинутый Трампом на пост министра торговли американский инвестор и миллиардер Говард Латник и кандидат на пост министра внутренних дел, губернатор штата Северная Дакота Дуглас Бергам.

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