Трамп заверил, что обеспечит уважение к США в мире, укрепит безопасность
20:45 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит стране уважение в мире и укрепит безопасность государства. Соответствующее заявление он сделал, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса США — Ротонде.
«Золотой век Америки начинается прямо сейчас», — заявил Трамп в начале своего выступления. По его словам, «страна будет процветать, и ее будут уважать по всему миру». «Нам будут завидовать все страны, и мы больше не позволим пользоваться нами», — продолжил политик, принесший присягу в качестве 47-го президента Соединенных Штатов.
«Наш суверенитет будет возвращен, безопасность будет восстановлена. Будет обеспечен баланс на весах правосудия», — подчеркнул Трамп, заверив, что он намерен «прекратить жестокое и нечестное применение Министерства юстиции и правительства в качестве оружия».
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