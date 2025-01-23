Российский рынок процессной аналитики достиг 900 миллионов рублей

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Объем российского рынка Process Mining (PM) в 2024 году составил порядка 900 млн руб. Такие данные были представлены на конференции «Sber Process Mining», посвященной развитию процессной аналитики. По оценкам экспертов Сбера и компании «Технологии доверия» (ранее – PwC в России), на горизонте до 2028 года рынок PM будет ежегодно расти со среднегодовым темпом 69%.

«Мы видим большие перспективы процессной аналитики в России. Этот рынок динамично развивается: увеличивается спрос на PM-решения, расширяется сфера их использования, цифровизируется все больше процессов, да и сами инструменты Process Mining стремительно совершенствуются, давая новые возможности бизнесу, – отметил Тарас Скворцов, старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка. – Сегодня основную часть рынка PM занимает крупнейший бизнес. Но Process Mining все чаще применяют крупные и средние компании, а также государственный сектор – это обусловлено усложнением процессов, повышением уровня цифровизации и растущей доступностью PM-решений. Российские решения уже сейчас позволяют сократить длительность бизнес-процессов вплоть до 50% и вдвое снизить трудозатраты».

Как показало совместное исследование Сбера и «Технологий Доверия», сейчас 45% российских компаний планируют использовать РМ – это на 3% больше, чем год назад. Активнее всего о желании внедрить практики Process Mining заявляют финансовые компании, металлургические и горнодобывающие предприятия, а также ретейл, однако все чаще к ним присоединяются и предприятия тяжелой промышленности и машиностроения, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

«Основная предпосылка внедрения PM – дальнейшая трансформация процессов. На данный момент компании в первую очередь применяют PM для оптимизации таких процессов как управление закупками и заказами, взаимодействие с клиентами, производственные и ИТ-процессы, – рассказала Анастасия Кабаева, партнер технологической практики компании «Технологии доверия». – Но мы ожидаем существенного расширения областей применения данной технологии, что связано как с активной цифровизацией большинства процессов не только крупнейших, но и средних и небольших компаний, так и усложнением процессов».

Ключевыми предпосылками к внедрению РМ аналитики называют удлинение процессов, их высокую вариативность, большое количество нерегулярных этапов, зачастую наличие возвратных циклов и разрозненность бизнес-систем. Внедрение Process Mining напрямую влияет на финансовые показатели компании, так как сокращает длительности процессов (до 50%) и трудозатраты (до двух раз).

Process Mining ­- это инструмент анализа бизнес-процессов на основе их цифровых следов в информационных системах, который помогает оптимизировать процессы через глубокую аналитику и формировать рекомендации на базе технологий машинного обучения и визуализации данных. Сбер развивает собственную low-code платформу Process Mining. Эту технологию в банке применяют с 2018 года, финансовый эффект от ее использования уже превысил 20 млрд руб. В 2023 году платформу Сбера начали использовать и в других организациях.