Более 80% французов признали, что им пришлось урезать расходы из-за инфляции — опрос

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Франции были вынуждены урезать свои расходы в 2024 году, экономя в том числе на продуктах питания, из-за инфляции. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного компанией Elabe для телеканала BFMTV.

Среди 1 тыс. опрошенных 82% признались, что были вынуждены «затянуть пояса» в прошлом году, при этом 29% пришлось «сильно экономить». В частности 43% заявили, что отказывались от походов по магазинам, 42% — от путешествий на каникулах или выходных, 39% пропускали культурные мероприятия. Что касается покупок, то 38% от общего числа опрошенных уточнили, что экономили на мясе, рыбе или продуктах с пометкой «био» (выращенных без химикатов или приготовленных без искусственных добавок).

Примечательно, что продукты питания являются основной статьей расходов для 73% респондентов. Для 27% главные расходы связаны с медициной, для 26% — с транспортом, для 25% — со страховыми услугами и для 24% — с недвижимостью. Уточняется, что среди предложенных вариантов участники опроса могли выбрать три из данного списка.

По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE) от октября 2024 года, в 2022 году 9,1 млн французов жили за чертой бедности. При этом в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 1,3%.