Более 80% французов признали, что им пришлось урезать расходы из-за инфляции — опрос
12:20 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство жителей Франции были вынуждены урезать свои расходы в 2024 году, экономя в том числе на продуктах питания, из-за инфляции. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного компанией Elabe для телеканала BFMTV.
Среди 1 тыс. опрошенных 82% признались, что были вынуждены «затянуть пояса» в прошлом году, при этом 29% пришлось «сильно экономить». В частности 43% заявили, что отказывались от походов по магазинам, 42% — от путешествий на каникулах или выходных, 39% пропускали культурные мероприятия. Что касается покупок, то 38% от общего числа опрошенных уточнили, что экономили на мясе, рыбе или продуктах с пометкой «био» (выращенных без химикатов или приготовленных без искусственных добавок).
Примечательно, что продукты питания являются основной статьей расходов для 73% респондентов. Для 27% главные расходы связаны с медициной, для 26% — с транспортом, для 25% — со страховыми услугами и для 24% — с недвижимостью. Уточняется, что среди предложенных вариантов участники опроса могли выбрать три из данного списка.
По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE) от октября 2024 года, в 2022 году 9,1 млн французов жили за чертой бедности. При этом в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 1,3%.
НОВОСТИ
- 13:32 23.01.2025
- В экономике РФ есть проблемы, но ситуация стабильная — Песков
- 13:20 23.01.2025
- Данные Трампа о потерях СССР в войне не соответствуют действительности — Песков
- 13:05 23.01.2025
- Киев уверен, что Трамп решительно поддержит Украину — президент Финляндии
- 13:00 23.01.2025
- ФАС проверяет цены на сливочное масло, есть экономические факторы влияния на стоимость
- 12:32 23.01.2025
- Премьер Испании поддержал власти Панамы по вопросу принадлежности Панамского канала
- 12:15 23.01.2025
- На конференции Сбера названы ключевые тренды развития процессной аналитики в России
- 12:05 23.01.2025
- ВВС Нидерландов стали патрулировать Балтику для обеспечения безопасности подводных кабелей
- 12:00 23.01.2025
- Нехватка денег может вынудить европейские страны направить миротворцев на Украину — FT
- 11:32 23.01.2025
- Семью подростка, ударившего ножом школьника в Краснодаре, выдворили из России
- 11:20 23.01.2025
- В Киеве считают, что Запад может отправить на Украину до 50 тыс. миротворцев — FT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать