Евросоюз попросил Дамаск избавиться от военных баз России для снятия санкций
17:41 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз попросил Дамаск избавиться от иностранного присутствия, включая военные базы России, для снятия европейских санкций. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД стран сообщества 27 января.
«Да, конечно, это вопрос, за которым мы следим. Мы уже передали новым властям в Сирии, что часть нормализации в Сирии должна включать избавление от любого иностранного присутствия — военного присутствия или вмешательства. Там три страны, и одна из них Россия. Поэтому да, мы продолжаем просить их. Они сказали, что посмотрят в будущем», — сказал представитель ЕС, отвечая на вопрос журналистов, ставит ли сообщество в качестве условия для снятия санкций против Сирии вывод российских военных баз.
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