Диверсионную группу ВСУ уничтожили в 10 км от Теткина — силовики

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские бойцы из группировки «Север» уничтожили украинскую диверсионную группу в Белополье Сумской области, в 10 км от Теткина Курской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Противник перебросил в Белополье Сумской области — это 10 км южнее Теткино — диверсионную группу. Они передвигались на боевых машинах. Группу вскрыли и уничтожили», — сказал собеседник агентства, уточнив, что группу уничтожили операторы БПЛА.