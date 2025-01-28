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НОВОСТИ

ОДНКР вернется в школы - патриарх Кирилл

17:12 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР) возвращается в школы, он будет преподаваться учителями истории для учеников 5-7-х классов. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном пленарном заседании XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.

«По моему предложению была сформирована рабочая группа, которая в течение прошедшего года взаимодействовала с рядом государственных органов. Результатом ее работы стали договоренности о возвращении предмета об основах духовно-нравственной культуры народов России в 5-х, 6-х и 7-х классах. Предмет будут преподавать учителя истории», — сказал он.

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