Трамп заявил, что подпишет указ о содержании до 30 тыс. нелегальных мигрантов в Гуантанамо
09:20 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о подготовке к временному содержанию до 30 тысяч нелегальных мигрантов в центре на американской базе Гуантанамо на Кубе.
«Сегодня я также подпишу исполнительный указ, в котором поручу министерствам обороны и внутренней безопасности начать готовить центр для мигрантов на 30 тысяч человек в заливе Гуантанамо, — сказал американский лидер, выступая в Белом доме. — Большинство людей даже не знает об этом. У нас есть 30 тысяч мест в Гуантанамо для содержания под стражей наихудших преступников из числа нелегальным мигрантов, которые угрожают американцам».
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