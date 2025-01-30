Трамп заявил, что подпишет указ о содержании до 30 тыс. нелегальных мигрантов в Гуантанамо

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о подготовке к временному содержанию до 30 тысяч нелегальных мигрантов в центре на американской базе Гуантанамо на Кубе.

«Сегодня я также подпишу исполнительный указ, в котором поручу министерствам обороны и внутренней безопасности начать готовить центр для мигрантов на 30 тысяч человек в заливе Гуантанамо, — сказал американский лидер, выступая в Белом доме. — Большинство людей даже не знает об этом. У нас есть 30 тысяч мест в Гуантанамо для содержания под стражей наихудших преступников из числа нелегальным мигрантов, которые угрожают американцам».