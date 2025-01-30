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Мединский считает, что в условиях СВО абсолютной свободы слова в РФ быть не может

12:00 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неограниченная свобода слова по военным вопросам невозможна, но в целом в России есть относительная свобода слова и нет культуры отмены, как на Западе. Такое мнение выразил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью РБК.

Мединский считает, что в условиях проведения СВО добиваться абсолютной свободы слова по каким-то военным вопросам «было бы, по меньшей мере, странно». «Ее нет и быть не может. Но во всем остальном, я считаю, что мы более свободная страна. У нас больше цензоров внутри нас самих сидит, чем кто-то нас контролирует», — считает он.

По мнению Мединского, «абсолютной свободы слова нет нигде и никогда не было, это миф».

«В России есть относительная свобода слова. У нас, например, нет культуры отмены, как на Западе. Хотя, как показывают последние выступления президента США, они там тоже все от этого сильно устали. И, наверное, маятник, к радости традиционалистов, консерваторов и просто людей нормальных, качнется в обратную сторону. Посмотрим, время покажет», — сказал он.

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