ФСБ предотвратила подрыв электрички в Кавминводах уроженцем Центральной Азии
12:32 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв электрички в Кавминводах, который собирался совершить приезжий из Центральной Азии — приверженец международной террористической организации (МТО). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ РФ задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом и присягнувший на верность запрещенной в России международной террористической организации, планировавший совершение террористического акта на территории Ставропольского края», — сообщили в ЦОС.
«Злоумышленник намеревался осуществить дистанционный подрыв пассажирского пригородного электропоезда сообщением Кисловодск — Минеральные Воды, — отметили в ФСБ. Он успел провести разведку местности и приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. После теракта он планировал выехать в Сирию для вступления в ряды МТО».
НОВОСТИ
- 13:32 30.01.2025
- Прирост средств физлиц в банках РФ в 2024 г. превысил показатели 2023 г. в 1,5 раза — ЦБ
- 13:20 30.01.2025
- Подготовка к посланию Путина Федеральному собранию РФ идет своим ходом — Песков
- 13:05 30.01.2025
- Рост преступности в РФ во многом связан с незаконной миграцией — глава РПЦ
- 13:00 30.01.2025
- Украина потрясена решением Трампа приостановить зарубежную помощь — The Guardian
- 12:20 30.01.2025
- В Швеции убит организатор акций с сожжением Корана — ТВ
- 12:05 30.01.2025
- В Подмосковье задержан россиянин за серию диверсий по заданиям СБУ — ФСБ
- 12:00 30.01.2025
- Мединский считает, что в условиях СВО абсолютной свободы слова в РФ быть не может
- 11:32 30.01.2025
- США лишили 600 тысяч мигрантов из Венесуэлы статуса, который защищал их от депортации
- 11:20 30.01.2025
- В РФ 52% родителей рассчитывают, что их ребенок после колледжа продолжит учиться в вузе
- 11:05 30.01.2025
- Жоли предупредила Рубио, что Канада ответит США в случае введения тарифов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать