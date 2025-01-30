ФСБ предотвратила подрыв электрички в Кавминводах уроженцем Центральной Азии

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв электрички в Кавминводах, который собирался совершить приезжий из Центральной Азии — приверженец международной террористической организации (МТО). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом и присягнувший на верность запрещенной в России международной террористической организации, планировавший совершение террористического акта на территории Ставропольского края», — сообщили в ЦОС.

«Злоумышленник намеревался осуществить дистанционный подрыв пассажирского пригородного электропоезда сообщением Кисловодск — Минеральные Воды, — отметили в ФСБ. Он успел провести разведку местности и приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. После теракта он планировал выехать в Сирию для вступления в ряды МТО».