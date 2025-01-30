Экономика еврозоны впала в стагнацию на фоне политического хаоса в странах ЕС — Bloomberg

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика еврозоны с конца прошлого года пребывает в состоянии стагнации на фоне политического хаоса, вызванного кризисом власти в двух ведущих странах ЕС — Германии и Франции. Такое мнение высказывается в материале, опубликованном агентством Bloomberg.

По его оценкам, бюджетный кризис и отставка правительства во Франции, а также развал правящей коалиции в ФРГ подорвали доверие к власти среди населения и представителей бизнеса европейских стран. Агентство со ссылкой на данные Евростата отмечает, что на этом фоне объем производства в четвертом квартале минувшего года упали на 0,2% в ФРГ и на 0,1% во Франции. В целом за 2024 год ВВП еврозоны вырос лишь на 0,7%.

Как пишет Bloomberg, регион также испытывает трудности с поиском драйверов экономического роста в связи с угрозой применения администрацией нового президента США Дональда Трампа жестких протекционистских мер против ЕС. Кроме того, в некоторых странах сообщества сохраняется проблема высоких темпов инфляции. Так, в Испании рост цен в январе достиг 2,9%, что превышает прогнозы аналитиков.

«На данный момент [экономика] Европы, кажется, находится в состоянии спада и, по нашим ожиданиям, не выйдет из него до конца зимы», — считает экономист нидерландского банка ING Берт Колейн. По его мнению, в первом квартале 2025 года экономика еврозоны останется в стагнации.

На этом фоне агентство напоминает, что в 2023–2024 годах в ФРГ наблюдалось сокращение ВВП, и на этой неделе правительство страны пересмотрело свои прогнозы. Как ожидается теперь, в 2025 году германская экономика вырастет не на 1,1%, как предполагалось ранее, а всего на 0,3%.

Во Франции, по данным Bloomberg, экономическая активность, обусловленная проведением Олимпийских игр летом 2024 года, уже угасла. Главной проблемой экономики страны остается бюджетный кризис, но ситуацию также усугубляет экономическая нестабильность на фоне низких налоговых поступлений.