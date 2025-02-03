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НОВОСТИ

Четверо граждан РФ задержаны в Армении по подозрению в вандализме в ереванском метро — МВД

16:12 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо граждан России задержаны в Армении по подозрению в совершении актов вандализма в ереванском метрополитене, подтвердили ТАСС в МВД республики.

«Среди задержанных четверо граждан России и один гражданин Литвы. Они подозреваются в разрисовывании вагонов краской с наружной стороны», — уточнили в МВД Армении.

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