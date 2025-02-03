Четверо граждан РФ задержаны в Армении по подозрению в вандализме в ереванском метро — МВД
16:12 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четверо граждан России задержаны в Армении по подозрению в совершении актов вандализма в ереванском метрополитене, подтвердили ТАСС в МВД республики.
«Среди задержанных четверо граждан России и один гражданин Литвы. Они подозреваются в разрисовывании вагонов краской с наружной стороны», — уточнили в МВД Армении.
НОВОСТИ
- 17:12 03.02.2025
- Формирование трещин в ледовом щите Гренландии резко ускорилось — ученые
- 17:00 03.02.2025
- Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 210 военных
- 16:32 03.02.2025
- Россия обладает преимуществом над США и Канадой в Арктике — WSJ
- 16:00 03.02.2025
- В НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине — СВР РФ
- 15:32 03.02.2025
- Глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице
- 15:12 03.02.2025
- Главком ВСУ прогнозирует сложный февраль для украинской армии
- 15:00 03.02.2025
- В Кремле считают важными заявления США о необходимости выборов на Украине
- 14:32 03.02.2025
- Опыт зашедших в тупик отношений с ЕС будет учитываться в будущем — Песков
- 14:12 03.02.2025
- В НАТО хотят сохранить Украину как антироссийский плацдарм и «заморозить» конфликт — СВР
- 14:00 03.02.2025
- Песков заявил о нежелании РФ вмешиваться в торговые войны США с другими странами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать