Четверо граждан РФ задержаны в Армении по подозрению в вандализме в ереванском метро — МВД

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо граждан России задержаны в Армении по подозрению в совершении актов вандализма в ереванском метрополитене, подтвердили ТАСС в МВД республики.

«Среди задержанных четверо граждан России и один гражданин Литвы. Они подозреваются в разрисовывании вагонов краской с наружной стороны», — уточнили в МВД Армении.