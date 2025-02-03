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НОВОСТИ

На 70 АЗС «Роснефти» в Сибири топливо теперь можно оплатить бесконтактно через сервис «Яндекс Заправки»

17:43 03.02.2025

На всех 70 автозаправочных станциях «Роснефти» в Алтайском крае и Республике Алтай теперь можно заправиться дистанционно, при помощи сервиса «Яндекс Заправки». Этот сервис интегрирован в «Яндекс Go», «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор», а также доступны в отдельном приложении. Сервис позволяет автомобилистам узнать о видах и стоимости топлива на каждой заправке, также клиенты могут выбрать номер колонки, марку топлива, объем и оплатить заправку дистанционно, используя смартфон.

Все клиенты заправок «Роснефти», которые будут заправляться в Алтайском крае и Республике Алтай до 1 марта 2025 года с помощью цифрового сервиса, получат выгодное предложение. Участники программы лояльности «Семейная команда» смогут добавить данные своей карты в «Яндекс Заправки» для начисления баллов, а автомобилисты с активной подпиской «Яндекса» смогут копить и тратить баллы программы «Яндекс Плюс», заправляясь в сети «Роснефти».

Сегодня «Роснефть» является крупнейшей розничной сетью в России с возможностью бесконтактной оплаты почти на 2 700 автозаправочных станциях. Автолюбители для оплаты топлива и сопутствующих товаров могут использовать банковскую карту, наличные, QR-код через Систему быстрых платежей, сервис «Яндекс Заправки», а также накопленные баллами при предъявлении карты «Семейная команда» «Роснефти».

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