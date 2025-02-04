Трамп уже прекратил поддержку военных действий на Украине, считает Орбан

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что президент США Дональд Трамп уже перевернул весь мир, прекратив, в частности, поддержку военных действий на Украине. Как заявил глава венгерского правительства, новая американская администрация разрушила то, что пыталось навязать всем странам руководство Евросоюза.

Рассказывая в соцсети Х о первом в этом году неформальном саммите ЕС, состоявшемся 3 февраля в Брюсселе, Орбан назвал его «странной встречей». «Все в Брюсселе видят приближение торнадо Трампа, но большинство из них все еще думают, что смогут избежать этого. Они этого не сделают», — написал премьер.

«За 14 дней Дональд Трамп уже несколькими мерами перевернул мир с ног на голову. Гендерное безумие в Америке закончилось, финансирование глобалистских организаций [миллиардера Джорджа] Сороса прекращено, нелегальная миграция прекращена, и поддержка российско-украинской войны также прекращена. Другими словами, закончилось все, что бюрократы в Брюсселе пытались навязать нам в последние годы», — продолжил Орбан.

В то же время он отметил, что Трамп может разрушить нынешние правила мировой торговли, поскольку намерен «отстаивать американские интересы даже против Европы». «Европейскому союзу предстоят трудные месяцы, и бюрократам в Брюсселе придется нелегко», — предупредил глава венгерского правительства.