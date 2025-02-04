Компания «РН-Пурнефтегаз» добыла 280-миллионную тонну нефти

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Накопленная добыча входящей в «Роснефть» компании «РН-Пурнефтегаз» на Ямале, достигла 280 млн тонн нефти с начала эксплуатации месторождений в 1986 году. Общая площадь лицензионных участков, расположенных в Пуровском районе, составила более 14 тыс. кв. км. Эксплуатационный фонд превысил 2,7 тыс. скважин, а протяженность трубопроводов – около 4 тыс. км.

В 2024 году компания «РН-Пурнефтегаз» запустила в промышленную эксплуатацию Южно-Таркосалинское месторождение, а также начала разрабатывать новые залежи Верхнепурпейского и Комсомольского месторождений. Планируется, что их освоение даст возможность в среднесрочной перспективе поддерживать уровень добычи сырья стабильным.

Ряд месторождений, на которых работает компания, отличаются сложной геологической структурой, и для из разработку использовать инновационные технологии бурения и добычи нефти. При этом «РН-Пурнефтегаз» успешно применяет отечественная систему автоматизированного управления бурением, которая позволяет сократить время бурения скважин в среднем на 11,7 час/скв. Автоматизированная интеллектуальная система действует по принципу автопилота. Она, опираясь на исходные параметры, без участия оператора вносит корректировки в управление технологическим процессом, обеспечивая при этом высокий уровень промышленной безопасности.