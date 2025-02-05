Google отказался от принципа не использовать ИИ в разработке вооружений в своей программе
11:05 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корпорация Google опубликовала обновленный перечень принципов разработки и применения технологий искусственного интеллекта (ИИ), убрав обещания не использовать свои продукты ИИ для разработки вооружений и слежки за людьми. Новые принципы размещены на официальном профильном сайте Google AI.
Впервые Google опубликовал свои принципы использования технологий ИИ в официальном блоге гендиректора компании Сундара Пичаи в 2018 году. Среди прочего в программе заявлялось, что ИИ не будет использоваться для «вооружений и других технологий, основная цель которых или последствия использования которых связаны с непосредственным содействием причинению вреда людям». Также компания обещала воздерживаться от применения ИИ для развития технологий, «собирающих или использующих информацию для слежки с нарушением норм международного права», а также «наносящих или способных нанести общий вред».
В обновленном перечне принципов нет прямых формулировок, связанных с вооружениями или технологиями слежки. В нем компания только обещает соблюдать «общепринятые принципы международного права и права человека». Два руководителя Google разместили в официальном блоге компании заявление, в котором авторы прокомментировали обновление принципов использования ИИ в компании. Они указали на стремительно меняющийся «геополитический ландшафт» и обострение конкуренции в сфере технологий ИИ, не упомянув при этом вопросы вооружений и слежки.
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