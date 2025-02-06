В Кремле не считают экспертами по Украине тех, кто молчал после майдана
15:32 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не воспринимает экспертов по Украине, которые молчали о преступлениях Киева с 2014 года, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Они молчали с 2014 года, когда киевский режим направил танки <…> против своих же людей, которые не пожелали согласиться с результатами силового изменения строя в своей стране и смены власти в своей стране. Тогда все эти так называемые эксперты хранили молчание, поэтому мы не можем как-то их воспринимать, мы не можем их считать экспертами», — сказал представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 16:32 06.02.2025
- За сутки потери ВСУ в Курской области составили до 205 военнослужащих
- 16:12 06.02.2025
- Келлог назвал шансы Киева получить ядерное оружие «мизерными или нулевыми»
- 16:00 06.02.2025
- РФ направила Абхазии средства для целей социально-экономического развития республики
- 15:12 06.02.2025
- Первые Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину — глава МО Франции
- 15:00 06.02.2025
- Российский газ снова стал поступать в Словакию — оператор
- 14:32 06.02.2025
- Зеленский поручил кабмину за месяц найти новые источники международной помощи
- 14:12 06.02.2025
- ВМС Японии, США и Франции проведут совместные учения с участием авианосцев
- 14:00 06.02.2025
- Отставка Борисова не связана с претензиями — Песков
- 13:32 06.02.2025
- Китай не вмешивается в управление Панамским каналом — МИД КНР
- 13:20 06.02.2025
- Меркель заявила, что у отказа Шольца от поставок Taurus Киеву есть причины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать