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НОВОСТИ

В Кремле не считают экспертами по Украине тех, кто молчал после майдана

15:32 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не воспринимает экспертов по Украине, которые молчали о преступлениях Киева с 2014 года, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они молчали с 2014 года, когда киевский режим направил танки <…> против своих же людей, которые не пожелали согласиться с результатами силового изменения строя в своей стране и смены власти в своей стране. Тогда все эти так называемые эксперты хранили молчание, поэтому мы не можем как-то их воспринимать, мы не можем их считать экспертами», — сказал представитель Кремля.

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