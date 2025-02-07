В Госдуме планируют после СВО внести проект о 36-часовой рабочей неделе

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия») планирует после окончания специальной военной операции (СВО) внести в ГД законопроект о 36-часовой рабочей неделе. Об этом она рассказала ТАСС.

«Я уверена, что при внесении такого законопроекта после нашей победы в специальной военной операции его будет проще принять. Потому что сегодня объективно это было бы несправедливо по отношению к тем производствам, которые у нас работают круглосуточно. Законопроект готов к внесению», — отметила Бессараб.

По ее словам, сокращенную рабочую неделю нужно вводить в качестве эксперимента продолжительностью 1-2 года только с добровольным участием работодателей.