В Госдуме планируют после СВО внести проект о 36-часовой рабочей неделе
13:00 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия») планирует после окончания специальной военной операции (СВО) внести в ГД законопроект о 36-часовой рабочей неделе. Об этом она рассказала ТАСС.
«Я уверена, что при внесении такого законопроекта после нашей победы в специальной военной операции его будет проще принять. Потому что сегодня объективно это было бы несправедливо по отношению к тем производствам, которые у нас работают круглосуточно. Законопроект готов к внесению», — отметила Бессараб.
По ее словам, сокращенную рабочую неделю нужно вводить в качестве эксперимента продолжительностью 1-2 года только с добровольным участием работодателей.
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