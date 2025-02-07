Российские войска освободили Дружбу в ДНР
15:12 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили населенный пункт Дружба в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Дружба Донецкой Народной Республики», — сообщили в министерстве.
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