Российские войска освободили Дружбу в ДНР

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Дружба в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Дружба Донецкой Народной Республики», — сообщили в министерстве.