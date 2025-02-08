Трамп запретил Байдену доступ к секретным данным и написал «Джо, ты уволен»
09:00 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп ограничил своему предшественнику Джо Байдену доступ к секретным сведениям. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«Нет никакой необходимости в том, чтобы Джо Байден продолжал получать доступ к секретной информации. Поэтому мы немедленно отзываем у Джо Байдена допуск к секретным сведениям и прекращаем проводимые для него ежедневно брифинги по вопросам разведки», — отметил Трамп.
«Он создал этот прецедент в 2021 году, когда поручил разведывательному сообществу запретить 45-му президенту США (то есть мне!) получать доступ к данным, связанным с национальной безопасностью, который обычно предоставляется бывшим президентам. Доклад [специального прокурора Роберта] Хура показал, что Байден страдает „плохой памятью“ и даже в его „лучшие времена“ ему нельзя было доверять секретную информацию. Я всегда буду защищать нашу национальную безопасность. Джо, ты уволен. Сделаем Америку снова великой», — указал Трамп.
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