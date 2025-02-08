В израильских тюрьмах началась процедура освобождения палестинских заключенных — Ynet

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление тюрем Израиля начало процедуру выпуска палестинских заключенных на свободу в рамках сделки по возвращению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников. Об этом сообщает портал Ynet.

По его данным, заключенных выводят из тюрьмы «Офер» и начинают размещать в автобусах, готовя их к транспортировке к местам освобождения.

8 февраля в обмен на возвращение трех удерживаемых в секторе Газа заложников из израильских тюрем должны быть выпущены 183 палестинских заключенных.