В израильских тюрьмах началась процедура освобождения палестинских заключенных — Ynet
12:30 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управление тюрем Израиля начало процедуру выпуска палестинских заключенных на свободу в рамках сделки по возвращению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников. Об этом сообщает портал Ynet.
По его данным, заключенных выводят из тюрьмы «Офер» и начинают размещать в автобусах, готовя их к транспортировке к местам освобождения.
8 февраля в обмен на возвращение трех удерживаемых в секторе Газа заложников из израильских тюрем должны быть выпущены 183 палестинских заключенных.
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