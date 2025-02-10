В ООН обеспокоены обнаружением захоронений тел мигрантов в Ливии
17:12 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международная организация по миграции (МОМ), являющаяся специализированным учреждением ООН, заявила о беспокойстве в связи с нахождением в Ливии массовых захоронений тел мигрантов.
«Международная организация по миграции шокирована и обеспокоена в связи с обнаружением в Ливии двух массовых захоронений, в которых находятся тела десятков мигрантов, в том числе с огнестрельными ранениями. 19 тел было обнаружено <…> примерно в 400 км к югу от Бенгази, еще по меньшей мере 30 тел было найдено в братской могиле в пустыне Эль-Куфра на юго-востоке. Считается, что во второй могиле может быть до 70 тел», — говорится в сообщении на официальном сайте организации.
Обстоятельства смерти людей и их национальность остаются неизвестными, заявили в МОМ. Могилы обнаружены в ходе полицейского рейда, при этом сотни мигрантов были спасены от торговцев людьми, говорится в сообщении.
Новости
- 18:00 10.02.2025
- Военные пенсионеры могут получить повышенную пенсию уже 1 марта — Картаполов
- 17:32 10.02.2025
- При досмотре на ЕГЭ планируется организовать присутствие родительского сообщества
- 17:00 10.02.2025
- Президент Румынии уйдет в отставку 12 февраля
- 16:32 10.02.2025
- Три человека задержаны за поджог релейных шкафов на ж/д в Белгородской области
- 16:12 10.02.2025
- Дальнейшие поставки газа в Приднестровье будут обеспечены за счет кредита РФ
- 16:00 10.02.2025
- Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 380 военных
- 15:32 10.02.2025
- Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке косметики и снэков
- 15:12 10.02.2025
- Во Франции планируют создать питаемый от АЭС кластер искусственного интеллекта — WSJ
- 15:00 10.02.2025
- Израиль должен найти $100 млрд для восстановления Газы — Эрдоган
- 14:32 10.02.2025
- В России из-за аномально теплой зимы растет число провалившихся под лед
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать