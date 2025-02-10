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В ООН обеспокоены обнаружением захоронений тел мигрантов в Ливии

17:12 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная организация по миграции (МОМ), являющаяся специализированным учреждением ООН, заявила о беспокойстве в связи с нахождением в Ливии массовых захоронений тел мигрантов.

«Международная организация по миграции шокирована и обеспокоена в связи с обнаружением в Ливии двух массовых захоронений, в которых находятся тела десятков мигрантов, в том числе с огнестрельными ранениями. 19 тел было обнаружено <…> примерно в 400 км к югу от Бенгази, еще по меньшей мере 30 тел было найдено в братской могиле в пустыне Эль-Куфра на юго-востоке. Считается, что во второй могиле может быть до 70 тел», — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Обстоятельства смерти людей и их национальность остаются неизвестными, заявили в МОМ. Могилы обнаружены в ходе полицейского рейда, при этом сотни мигрантов были спасены от торговцев людьми, говорится в сообщении.

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